Iraque é pior que Vietnã, diz chefe de espionagem dos EUA O diretor nacional da Inteligência americana, John Negroponte, disse nesta sexta-feira, 1, que o Iraque é muito mais precário e violento do que o Vietnã quando ele servia como diplomata dos EUA em Saigon, na década de 60. Especialista no Vietnã e conselheiro do ex-secretário de Estado Henry Kissinger, Negroponte disse ver mais diferenças do que semelhanças entre os dois conflitos. No Vietnã, por exemplo, havia um inimigo distinguido e apoio soviético ao Norte. Além disso, disse ele, "No Vietnã, as cidades eram seguras. As capitais das províncias eram seguras. Andei pelo país como civil desarmado durante quase quatro anos sem nunca ter visto conflitos sérios" disse o diretor de inteligência. "No Iraque, mesmo a capital é insegura - talvez o lugar mais inseguro do país". As declarações de Negroponte foram feitas a um programa de televisão que irá ao ar no domingo, dia 3, e a Associated Press teve acesso às falas do programa. "Isso cada vez mais tem que cair nas mãos do Iraque, ser um problema deles, e cada vez menos um dos EUA", disse ele. "Eu espero que nossas forças possam ter mais um papel de apoio e um papel de treinamento do que estar na lideranças nos meses que virão". Negroponte, que também foi ex-embaixador em Bagdá, disse que os iraquianos devem ter cada vez mais responsabilidade pela segurança e defesa do país. A chave, disse ele, é Bagdá, onde a violência é maior. Seus comentários estreitamente seguiram as conclusões de um grupo independente liderado pelo ex-secretário de Estado James Baker que atualmente aconselha a administração a refazer sua polícia para o Iraque. Negroponte assumiu como a mais alta autoridade em inteligência no ano passado, assumindo um cargo criado para unificar as 16 agências de inteligência dos Estados Unidos. Ele também indicou na entrevista que quer continuar dentro da administração do presidente George W. Bush, embora haja pedidos para que volte ao ramo da diplomacia.