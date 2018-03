Iraque e Rússia assinam contratos para exploração de petróleo Iraque e Rússia assinaram nesta sexta-feira três acordos sobre exploração e desenvolvimento de campos de petróleo no sul e no oeste do território iraquiano. Os acordos foram assinados no Ministério do Petróleo, em Bagdá entre o subsecretário iraquiano da pasta, Hussein Suleiman al-Hadithi, e Ivan Matlashov, principal vice-ministro de Energia da Rússia. Os novos contratos foram assinados após o anúncio, hoje, da companhia russa Lukoil de que havia persuadido Bagdá a reverter uma decisão tomada em novembro e que tirava da Lukoil o direito de desenvolver um gigantesco campo de exploração de petróleo em Qurna Ocidental. "O Iraque nunca revogou a autorização. O acordo não foi legalmente desfeito. Havia apenas uma carta de intenções. Agora o acordo voltou para o ponto onde estava", disse Grigori Volchek, porta-voz da Lukoil Overseas.