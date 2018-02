Iraque e Turquia prometem se unir contra Estado Islâmico

Cerca de um terço do Iraque, que compartilha uma fronteira instável com a Turquia, está dominado pelo grupo Estado Islâmico, que declarou no início deste ano um califado em grandes aéreas do território que controla no Iraque e na Síria.

Recentemente as relações entre os dois vizinhos vinham se deteriorando diante do que Bagdá avalia como exportação ilegal de petróleo pela região autônoma do Curdistão, no norte, através da Turquia. Fonte: Associated Press.