Iraque emite ordem de prisão contra Ahmad e Salem Chalabi Autoridades judiciais iraquianas expediram hoje ordem de prisão contra duas influentes personalidades da vida publica do país. Trata-se de Ahmad Chalabi, ex-líder da oposição iraquiana no exílio e ex-membro do Conselho de Governo iraquiano, e o sobrinho dele, Salem Chalabi, advogado que trabalha no Tribunal Especial encarregado do julgamento do ex-ditador Saddam Hussein. A ordem de prisão é um novo sinal da marginalização de Ahmad Chalabi do centro do poder. Um antigo líder da oposição, Chalabi era um dos preferidos de muitos no Pentágono para substituir Saddam Hussein como líder do Iraque. Mas ele caiu em desgraça com a administração Bush semanas antes do fim formal da ocupação americana em junho. "Venho lutando contra Saddam Hussein durante décadas e vou sobreviver a isso", declarou ele ao tomar conhecimendo, no Irã, da decisão judicial pela televisão. Ele é acusado de envolvimento num escândalo de lavagem de dinheiro. Quanto ao sobrinho dele, Salem Chalabi, estaria implicado num caso de assassinato. "Meu sobrinho também ficou sabando das acusações pela imprensa", destacou. Salem classificou as denúncias de "muito estranhas", em entrevista à rede americana de televisão CNN, de Londres. "A acusaçao contra meu tio parece muito estranha pois estaria ligada a uma batida policial no escritório dele há dois meses e os agentes teriam encontrado alguns dólares falsos que lhe apresentaram quando chefiava a comissão de finanças do Conselho de Governo", disse Salem. "A acusação contra mim refere-se ao fato de eu ter ameaçado alguém com quem jamais tive contato e que acabou sendo morta", ressaltou ele na entrevista à CNN. Se considerado culpado, Salem de 41 anos, pode ser sentenciado à morte, pena reintroduzida hoje pelo governo interino. Ex-homem de confiança da CIA (Agência Central de Inteligência dos EUA), Ahmad Chalabi acabou desapontando a administração americana no Iraque, que o acusou de passar informações sigilosas ao Irã. Não é a primeira vez que Ahmad Chalabi tem problemas com a justiça. Ele é procurado na Jordânia por uma condenação à revelia em 1991 por fraude bancária. Chalabi foi sentenciado a 22 anos de prisão.