Iraque entrega à ONU lista com nome de cientistas O Iraque entregou neste sábado às Nações Unidas uma lista com os nomes de mais de 500 cientistas que trabalharam em programas nucleares, químicos, biológicos e de mísseis, informou um funcionário da ONU. Hiro Ueki, porta-voz do programa de desarmamento da ONU em Bagdá, disse que autoridades iraquianas entregaram a lista, uma exigência-chave da Resolução 1441 do Conselho de Segurança que obriga o desarmamento do governo do presidente Saddam Hussein. "Recebemos hoje a lista com os nomes das pessoas" ligadas aos programas de armas de destruição em massa, anunciou Ueki numa entrevista coletiva. A lista contém mais de 500 nomes, acrescentou ele.