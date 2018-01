Iraque entregará relatório sobre armas no dia 7 O Iraque irá entregar o relatório sobre eventuais programas de armas de destruição em massa às Nações Unidas no próximo dia 7, informou a rede de notícias britânica BBC. De acordo com a BBC, o relatório chegarà à ONU no próximo dia 7, um dia antes da data limite estipulada pelo Conselho de Segurança. O Iraque deve entregar um dossiê descrevendo qualquer arma química, biológica e nuclear que possua, assim como eventuais sistemas de distribuição de armas e materiais de produção civil que possam ser utilizados para criação de armas nucleares. "Entregaremos esta declaração no momento apropriado, no sétimo dia deste mês, e as pessoas aqui (os inspetores) levarão esta declaração para Nova York e Viena", disse o general Hussam Mohammed Amin, chefe do Diretório Nacional de Monitoração do Iraque, de acordo com a CNN. Uma outra autoridade iraquiana indicou esta manhã que Bagdá irá reafirmar sua posição, de que não possui tais armas. Tal declaração poderá provocar reação dos EUA e de seus aliados, que rejeitam as afirmações do Iraque de que não possui armas de destruição em massa.