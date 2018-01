Iraque escolherá assembléia nacional a partir de domingo A conferência nacional iraquiana, que escolherá a assembléia nacional provisória de 100 membros, terá início neste domingo, diz o ministro do Interior Qassim Dawoud. A conferência, vista como um passo fundamental no caminho do Iraque para a democracia, já foi adiada por duas vezes. Em julho, moradores de algumas partes do Iraque queixaram-se de falta de tempo para nomear delegados, importantes grupos políticos ameaçaram um boicote e surgiu a preocupação de que o encontro se tornasse alvo de terroristas. ?Convidamos todos a participar do processo político?, disse Dawoud aos jornalistas. A conferência deverá contar com 1000 delegados das 18 províncias iraquianas, bem como lideranças tribais, religiosas e políticas. A futura assembléia nacional terá poderes para aprovar o orçamento, vetar ordens do Executivo e indicar ministros no caso de morte ou renúncia dos atuais titulares.