Iraque escolherá assembléia nacional a partir de sábado O governo do Iraque marcou para 31 de julho o início da conferência nacional que escolherá um parlamento provisório para o país. A reunião, de três dias, deveria terminar ao final de julho, mas foi adiada porque os preparativos estão muito atrasados, disse o presidente da conferência, Fuad Masoum. ?Foi idéia da ONU adiar a conferência por causa da falta de preparação, sob o aspecto técnico e outros aspectos?, explicou. ?Não queríamos prosseguir sem a ONU?. As Nações Unidas, porém, queriam um adiamento ainda maior, que foi vetado. A conferência está cercada de dificuldades, com lideranças locais incapazes de concordar nos nomes dos delegados e alguns setores importantes da sociedade iraquiana ameaçando um boicote. A reunião deverá ajudar na criação de um assembléia que trabalhará na preparação das eleições nacionais de 2005.