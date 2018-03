Iraque está minando poços de petróleo, dizem curdos O Iraque está reunindo tropas, cavando trincheiras e plantando minas em poços de petróleo na cidade de Kirkuk, no norte do país, como preparação para uma possível invasão liderada pelos Estados Unidos, disse um grupo que faz oposição a Saddam Hussein. Numa declaração enviada por fax à Associated Press a partir da região do Iraque controlada pelos curdos, a União Patriótica do Curdistão informa que soldados iraquianos e agentes de segurança podem ser vistos por todo o caminho entre Bagdá e Kirkuk. ?Poços de petróleo foram minados em Kirkuk, e trincheiras escavadas em cidades curdas que ainda se encontram sob controle de Saddam Hussein?, diz a declaração. O governo americano aparentemente prepara-se para basear dezenas de milhares de soldados na Turquia, país vizinho ao Iraque, numa possível frente setentrional da invasão. Teme-se que Saddam bombardeie seus próprios poços de petróleo, caso venha a temer a queda do regime que lidera. O governo iraquiano incendiou alguns poços no Kuwait, em 1991, quando uma coalizão liderada pelos EUA liberou o emirado da ocupação iraquiana. O Iraque tem a segunda maior reserva provada de petróleo, atrás apenas da Arábia Saudita.