Iraque: Exército recupera cidades que estavam em controle do Estado Islâmico As Forças de Segurança do Iraque retomaram o controle de uma área bastante disputada ao sul da maior refinaria de petróleo do país. A ação faz parte das operações para recuperar a província de Salahuddin, após a retomada de Tikrit, informou um militar iraquiano.