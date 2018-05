Iraque exige que curdos entreguem vice-presidente

Hashemi está sendo acusado de ter comandado há alguns anos um esquadrão que assassinou autoridades do governo e das forças de segurança iraquianas - algo que o vice-presidente nega. Os sunitas, que dominavam a política do Iraque na época em que Saddam Hussein comandava o país, afirmam que as acusações são uma manobra para retirá-los do governo.

Dadyar Hameed, porta-voz do Curdistão, disse que as autoridades da região receberam o pedido de Bagdá neste domingo solicitando que Hashemi e outras 14 pessoas fossem entregues ao governo iraquiano. Ele acrescentou que enquanto o vice-presidente estiver no setor curdo como convidado do presidente do Iraque, Jalal Talabani, também estará fora do alcance de Bagdá.

Hameed recusou-se a dizer de os curdos acatariam o pedido do Ministério do Interior iraquiano, afirmando que esse é um assunto delicado. Uma autoridade do Ministério do Interior do Curdistão, no entanto, foi menos diplomática. "Não somos policiais trabalhando para Maliki para entregar Hashemi", disse, acrescentando que o vice-presidente era um convidado da liderança curda.

Embora integre o Iraque, a região curda possui uma autonomia considerável, com forças de segurança próprias. A polícia e os soldados comandados pelo primeiro-ministro iraquiano, Nouri Al Maliki, não operam na região. As informações são da Associated Press. (Equipe AE)