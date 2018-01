Iraque impõe restrições à Al-Jazira e expulsa repórter O governo do Iraque impôs restrições ao trabalho da emissora Al-Jazira, do Catar, e expulsou um de seus repórteres do país. De acordo com a rede de TV CNN, a própria Al-Jazira anunciou que seus repórteres no Iraque foram proibidos de fazer comentários sobre os temas que estão cobrindo. A emissora ainda poderá transmitir anúncios oficiais do governo iraquiano e imagens de vítimas da guerra. Um de seus repórteres foi expulso do Iraque. Segundo a CNN, a Al-Jazira ainda tem repórteres em Bagdá, Basra e Mosul. Veja o especial :