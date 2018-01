Iraque informa que responderá resolução da ONU em breve O Iraque deverá responder nos próximos dias a resolução adotada ontem pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas que prevê a volta da inspeção de armas ao país, informou hoje a agência oficial de notícias iraquiana INA. Em uma curta nota de um parágrafo, a agência afirma que, apesar de a resolução ser "má e injusta", a administração iraquiana "a estudará com tranqüilidade e emitirá a resposta adequada nos próximos dias". O comunicado citou uma "fonte oficial" não identificada. Este foi o primeiro sinal de que o governo iraquiano poderá emitir uma resposta à resolução da ONU. A decisão deverá ser tomada durante uma reunião conjunta do Conselho de Comando Revolucionário e o Comando Regional do governante Partido Baath. Tais reuniões são presididas pelo próprio presidente iraquiano, Saddam Hussein. No Cairo, o ministro das Relações Exteriores do Iraque, Naji Sabri, confirmou que seu governo tomará seu tempo para responder a resolução, que foi adotada de maneira unânime pelo Conselho de Segurança. A ONU deu uma semana para que Bagdá aceite ou não a resolução. Sabri tentou também esfriar o triunfo diplomático americano ao conseguir a aprovação da resolução. "A agressiva meta americana de utilizar o Conselho de Segurança como uma desculpa para uma agressão contra o Iraque se viu diante do obstáculo da comunidade internacional", afirmou Sabri, referindo-se às revisões feitas no documento para se conseguir a aprovação da Rússia, França e China.