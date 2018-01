Iraque interrompe exportação de petróleo pelo sul As exportações de petróleo pelo sul do Iraque foram interrompidas ontem à noite, por causa de ataques contra oleodutos no fim de semana, e levarão pelo menos uma semana para serem retomadas, informou uma autoridade da South Oil Co. Sabotadores explodiram um conjunto de oleodutos na região sul do Iraque, que ligam os campos de Rumeila a tanques para estoque de petróleo que serão exportadoras na península de Faw. No sábado, explosões ocorreram em outro oleoduto nos campos de petróleo de West Qurna, próximo a Basra. As exportações pelo sul do Iraque respondem por cerca de 90% do petróleo vendido pelo país.