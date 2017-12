Iraque já tem novas cédulas de dinar sem foto de Saddam Os iraquianos começaram a trocar, hoje, as antigas notas com retrato do presidente deposto Saddam Hussein pelo novo dinar, em um procedimento que deverá ajudar a estabilização dos preços na economia do Iraque, seis meses após a derrubada do antigo regime. Seis novas notas de 50, 250, 1.000, 5.000, 10.000 e 25.000 dinares com temas históricos estampados substituirão as antigas cédulas que mostram um rosto sorridente do presidente deposto. Os iraquianos terão um prazo de três meses para efetuarem a troca de todas as cédulas. O procedimento de troca começou sob ampla proteção militar das tropas norte-americanas. As novas notas, impressas na Grã-Bretanha, terão o mesmo valor das cédulas com o retrato de Saddam, que são cotadas a 2.000 unidades por dólar.