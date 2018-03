Iraque leva jornalistas a instalação citada por Powell Funcionários do governo do Iraque levaram jornalistas estrangeiros à instalação de montagem e teste de mísseis de Al-Rafah, que havia sido colocada em destaque pelo secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, em sua apresentação ao Conselho de Segurança da ONU, na quarta-feira. Powell havia dito que essa instalação permite ao Iraque "ameaçar" outros países e "projetar poder". Mas, de acordo com o administrador de Al-Rafah, Ali Jassim, o local tem sido monitorado com frequência pelos inspetores de armamentos da ONU. "Temos mostrado todo tipo de cooperação com os inspetores, que vieram aqui diversas vezes. Eles não encontraram nenhum problema", disse Jassim. Ele acrescentou que as equipes da ONU estiveram em Al-Rafah cinco vezes desde o reinício das inspeções, em 27 de novembro.