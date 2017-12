Iraque lidera ranking de países mais corruptos O Iraque, impulsionado pela violência entre civis desde a invasão das tropas da coalizão em março de 2003, aparece como um dos países mais corruptos de acordo com relatório Índice de Percepção de Corrupção 2006, divulgado nesta segunda-feira pelo grupo Transparência Internacional (TI). O país recebeu 1,9 pontos e ficou acima apenas de Mianmar, também com 1,9 pontos, e Haiti, o último da lista, com 1,8 pontos. A TI relacionou a pobreza das nações com os altos índices de corrupção e violência. Em 2005 o Iraque ficou na 137ª posição e recebeu 2,2 pontos. De acordo com a agência de notícias Reuters, David Nussbaum, presidente executivo da TI, afirmou que "o resultado sugere que a corrupção no Iraque é muito ruim". "Quando você tem altos índices de violência, não é só a segurança que vai mal, mas também órgãos reguladores e de garantia da lei, como o legislativo e o judiciário", afirmou Nussbaum.