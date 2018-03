Iraque mantém exportação de petróleo para a Jordânia A Jordânia não está entre os países para os quais o Iraque suspendeu suas exportações de petróleo por 30 dias, disse o secretário-geral do ministério de Energia e Recursos Minerais da Jordânia, Azmi Al-Said Khreisat. "Não fomos afetados porque a Jordânia é um Estado árabe irmão do Iraque," Khreisat disse à Associated Press, acrescentando que a Jordânia tem uma "reserva estratégica confortável de petróleo" que poderia durar vários meses.