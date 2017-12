Iraque marca data para plebiscito que vai referendar Saddam O parlamento do Iraque convocou para o dia 16 de outubro um referendo popular para ratificar a candidatura única do presidente Sadam Hussein para ocupar um novo mandato de sete anos, informaram hoje fontes oficiais. A Assembléia Nacional havia anunciado em agosto a consulta, mas sem definir a dada. Segundo fontes diplomáticas, a consulta popular tem o objetivo de mostrar para a comunidade internacional o alto índice de popularidade do líder iraquiano no momento em que seu governo é ameaçado militarmente pelos EUA. O general Saddam Al Tikriti Hussein ocupa a presidência do Iraque desde 1979, quando substituiu o também militar Ahmed Hassan Al Bakr - que deixou o cargo por razões de saúde.