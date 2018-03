Iraque mostra esforço para cooperar, afirma Blix O chefe de inspetores da Organização das Nações Unidas (ONU) no Iraque, Hans Blix, afirmou que o Iraque está mostrando um esforço maior para cooperar com a missão, após ter permitido que um cientista iraquiano fosse entrevistado ontem sem a supervisão de guardas. Em breve entrevista no escritório da ONU em Viena, onde prepara-se para seguir para Bagdá, Blix afirmou que quer ver mais colaboração durante o fim de semana, quando ele e o chefe das inspeções nucleares, Mohamed El Baradei, terão encontros com autoridades iraquianas. Hoje, os dois viajam para o Chipre e, em seguida, para Bagdá.