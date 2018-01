Iraque: não há diferença entre Sharon e Barak O ministro iraquiano de Relações Exteriores, Mohammed Said El Sahhaf, disse hoje que a vitória do direitista Ariel Sharon sobre o atual chefe de governo Ehud Barak em Israel não mudará em nada a busca pela paz no Oriente Médio, porque ambos são ?criminosos?. ?Ariel Sharon, Ehud Barak, Shimon Peres são exatamente iguais. Todos querem tirar a terra dos palestinos para os israelenses?, afirmou ele, segundo a agência malásia Bernama. ?Todos são uns criminosos. Assassinaram os palestinos e falam de paz. Uma farsa?, criticou El Sahhaf, em visita a Malásia. Na avaliação do ministro, se querem a paz, os israelense devem devolver todas as terras arrebatadas dos palestinos e tirar da Palestina todos os judeus, que se instalaram na região.Leia mais