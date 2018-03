Iraque não tem credibilidade, diz Blix O Iraque perdeu sua credibilidade em relação ao processo de desarmamento, mas somente o Conselho de Segurança da ONU pode decidir quando terminar as inspeções de armas. Este é o teor de uma entrevista do chefe dos inspetores das Nações Unidas, Hans Blix, à revista americana Time que chega às bancas nesta segunda-feira. "É claro que (os iraquianos) não têm nenhuma credibilidade. Se tinham alguma, certamente a perderam em 1991", disse Blix. "Deve haver evidências sólidas de tudo e se não há evidências, simplesmente digo que sinto e não posso garantir ou recomendar nada. Pode estar ali, pode não estar", disse ele em referência clara às armas proibidas que os Estados Unidos e a Inglaterra acusam o Iraque de manter. Segundo a revista, Blix negou-se a afirmar, no entanto, se o Iraque está em violação material da resolução 1.441 do Conselho de Segurança (CS) da ONU, que dá a Bagdá uma última oportunidade para desarmar-se, sob a ameaça de uma possível ação militar. Blix deve informar no próximo sábado ao CS sobre o progresso dos inspetores.