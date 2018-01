Iraque nega avanço de coalizão e cita reforço a Fedayin O ministro da Informação do Iraque, Mohammed Said al-Sahhaf, negou as informações das forças aliadas sobre os recentes avanços realizados em direção a Bagdá. Segundo o Ministro, o que foi dito pelas forças de coalizão é ilusão e disse que estão mentindo para sua própria opinião pública. "Disseram (os americanos) que passaram o Tigre e nós os receberíamos com boas-vindas. É uma lástima que não seja verdade". Ele disse não ser verdade que as forças tenham tomado a ponte sobre o rio Tigre, tampouco que tenham cercado Kerbala. De acordo com o Al-Sahhaf, cada vez mais iraquianos, incluindo mulheres, juntam-se aos Fedayin de Saddam Hussein. Ele destacou o crescimento dos protestos contra a guerra e disse que o Ministério da Cultura do Iraque enviou uma carta à Unesco e a outras organizações relacionadas para que se manifestem contra a destruição que a guerra provoca a monumentos históricos por todo o Iraque. Veja o especial: