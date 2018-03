Iraque nega possuir armas e vínculos com a Al-Qaeda O Iraque negou hoje veementemente que possua armas químicas e biológicas e tenha vínculos com a rede terrorista de Osama bin Laden, a Al-Qaeda, como acusou o presidente americano, George W. Bush, em seu discurso de terça-feira. "Nego totalmente isso", afirmou o vice-primeiro-ministro Tareq Aziz à TV americana ABC. "E desafio Bush e seu governo a apresentarem qualquer prova disso. Todos na região, e no mundo, sabem que o Iraque não tem nenhuma conexão com a Al-Qaeda." Aziz ressaltou as diferenças ideológicas entre o regime iraquiano e essa organização extremista islâmica, negou que o Iraque possua armas de extermínio e declarou que o país está preparado para a guerra "amanhã" e para os "piores cenários". O vice-presidente Taha Yassin Ramadan disse que o país enviaria um relatório detalhado à ONU, em 24 horas, para esclarecer as questões levantadas pelos inspetores da ONU perante o Conselho de Segurança. O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, endossou no Parlamento as alegações de Bush sobre os vínculos da Al-Qaeda com o Iraque, ressalvando desconhecer a amplitude dessa ligação. "Não temos provas de relações entre o Iraque e a Al-Qaeda em circunstâncias relativas ao atentado de 11 de setembro", disse Blair, na primeira declaração oficial do país sobre essa suposta ligação. Horas depois, um porta-voz da chancelaria britânica assinalou que agentes da Al-Qaeda se refugiaram em território iraquiano com autorização do regime local. "Acreditamos que haja agentes da Al-Qaeda na parte do Iraque controlada por Bagdá. É muito difícil que isso tenha ocorrido sem o conhecimento do governo, sem que tenha dado seu aval."