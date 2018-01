Iraque nega que a Turquia esteja ajudando na batalha de Mossul Em comunicado, porta-voz do Comando Conjunto de Operações afirmou que a Turquia não teve qualquer participação na campanha contra o Estado Islâmico; no domingo, o premiê tuco, Binali Yildirim, disse que a artilharia do país tinha atingido posições do grupo em Bashiqa