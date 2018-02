Iraque ordena saída de seguranças da Blackwater

A ordem foi expedida logo após a Justiça dos Estados Unidos ter arquivado acusações criminais contra cinco seguranças da Blackwater, que foram acusados de uma matança na qual foram mortos a tiros 17 civis iraquianos numa praça em Bagdá em setembro de 2007.

A ordem do ministério iraquiano se aplica a todos os 250 seguranças da Blackwater que trabalhavam no Iraque na época da matança, disse o ministro do Interior do Iraque, Jawad al-Bolani.