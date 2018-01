Iraque participará da próxima reunião da Opep O Iraque deve participar da próxima reunião da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), que ocorrerá no dia 24, em Viena. O secretariado da Opep confirmou que o cartel convidou formalmente uma delegação iraquiana para participar do encontro. "Enviamos uma carta formal ao Ministro do Petróleo do Iraque hoje (terça-feira)", disse o secretário-geral da Opep, Alvaro Silva, à agência de notícias da Opep, a Opecna. O ministro é Ibrahim Bahr al-Uloum, escolhido pelo Conselho de Governo, grupo criado para administrar o país após invasão dos EUA e Grã-Bretanha. O convite foi confirmado pelo Iraque, que disse se apresentará como membro total. Já a Opecna não deixou claro sob qual condição o Iraque participará da reunião. O Iraque é um dos países fundadores da Opep. As informações são da Dow Jones.