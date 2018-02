Iraque pede à ONU para pôr fim a ataques O Iraque pediu, nesta quarta-feira, a intervenção da ONU para o fim dos ataques aéreos anglo-americanos nas zonas de exclusão de vôos no sul e no norte do país. Em carta enviada ao secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, o ministro das Relações Exteriores iraquiano, Naji Sabri, pede o fim imediato "da contínua agressão por parte dos governos britânico e americano contra a República do Iraque". Segundo Sabri, 1.142 iraquianos morreram e 1.261 ficaram feridos por ataques aéreos anglo-americanos desde a imposição das zonas de exclusão aérea. De acordo com a versão dos EUA e da Grã-Bretanha, apenas alvos militares são atacados. As zonas de exclusão aérea foram estabelecidas depois da Guerra do Golfo (1991) com a intenção declarada de proteger os curdos (no norte) e os xiitas (no sul) do regime de Saddam Hussein. O Iraque considera que as zonas violam sua soberania e muitas vezes tenta derrubar os aviões de patrulha.