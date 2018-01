Iraque pede ajuda a países vizinhos O Iraque pediu aos países vizinhos que dêem ajuda concreta e não apenas palavras a fim de restaurar a segurança do país. "Este é um bom fórum para que o Iraque solicite o apoio e a boa vontade de seus vizinhos para que nos ajudem a conseguir estabilidade de segurança", disse o chanceler iraquiano, Hoshyar Zabari, ao ingressar numa reunião com representantes de países vizinhos no Cairo. Os governantes do Iraque, que lidam quase que diariamente com atentados e tiroteios, acusam muçulmanos estrangeiros de perpetrar os ataques mais mortíferos e dizem que seus vizinhos facilitam ou toleram a violação das fronteiras. "Ansiamos em pedir o apoio árabe, incluindo do Egito, que teve dificuldades com o terrorismo", disse o primeiro-ministro interino Iyad Alawi, que voou ao Cairo hoje para iniciar um giro por vários países árabes. "O Iraque é parte desta região e todos os países estão atravessando tempos difíceis".