Iraque planeja retomar relações com Kuwait e Arábia Saudita Amanhã, três semanas depois de ter recuperado a soberania do Iraque, o governo interino do país nomeará embaixadores para 43 missões diplomáticas, com o objetivo de estimular suas relações com o exterior. O anúncio foi feito hoje pelo ministro iraquiano das Relações Exteriores, Hoshiyar Zebari, que afirmou planejar a retomada dos vínculos diplomáticos com todos os países árabes, inclusive Arábia Saudita e Kuwait, com os quais o Iraque teve relações turbulentas no passado.