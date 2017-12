Iraque pode produzir armas nucleares em 3 meses, diz cientista O Iraque poderia produzir armas nucleares em três meses, usando equipamento alemão pirateado e urânio contrabandeado do Brasil, segundo um cientista nuclear iraquiano dissidente. Khidir Hamza, que antes de desertar, em 1994, foi conselheiro científico do Sistema de Energia Atômica e depois ajudou a lançar e dirigir o programa da bomba nuclear iraquiana, alegou, em entrevista ao jornal The Times, de Londres que Saddam poderia estar em posição de fabricar armas nucleares dentro dos próximos três meses ? se é que já não fez isso. Hamza advertiu que inspetores da ONU seriam inúteis, pois mesmo que eles obtivessem "acesso irrestrito", encontrariam ainda mais dificuldade que antes para detectar a linha de produção nuclear.