Iraque pode ter toque de recolher para conter saques Os fuzileiros navais norte-americanos planejam impor um toque de recolher em algumas áreas de Bagdá nesta sexta-feira, numa tentativa de tentar conter a onda de saques que está levando a uma desorganização total na capital. Oficiais do 7º Regimento dos Fuzileiros Navais disseram ter recebido ordens ontem para tentar evitar os saques. Segundo o comandante do regimento, sua prioridade é primeiro proteger as principais infraestruturas, como os sistemas de energia, e depois assegurar locais como hospitais e centro de distruibuição de alimentos. Os prédios comerciais serão os últimos, segundo ele. Veja o especial: