Iraque pós-Saddam divide EUA e Inglaterra Com as tropas da coalizão de forças anglo-americana dentro de dois palácios de Saddam Hussein em Bagdá e Basra, o presidente George W. Bush e o primeiro-ministro Tony Blair reuniram-se hoje no castelo de Hillsborough, perto de Belfast, a capital da Irlanda do Norte, para discutir como liquidar o regime iraquiano e iniciar a reconstrução do país. A administração do Iraque pós-Saddam divide não apenas os Estados Unidos e a Grã-Bretanha mas a própria administração americana. Blair quer envolver a ONU na administração e reconstrução do Iraque . Sua posição é vista com simpatia pelo secretário de Estado norte-americano Colin Powell . No entanto, o Pentágono já montou um governo de transição sob a autoridade do Comando Central das forças armadas, e quer limitar o papel da ONU à distribuição de ajuda humanitária. Powell, que acompanhou Bush a Belfast, procurou reduzir as divergências. "É hora de todos pensarmos da fase pós-hostilidades, (...)", disse. Trata-se, segundo o secretário de Estado, de saber "como criar um governo representativo que consista de todos os elementos da sociedade iraquiana".