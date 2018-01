Iraque posiciona mísseis perto de tropas americanas O Iraque revelou a presença de mísseis terra-terra a distância de tiro das tropas americanas baseadas no Kuwait, informam fontes militares citadas pela rede de televisão CNN. Segundo as fontes citadas pela CNN, a medida demonstraria a disposição de Saddam Hussein de desrespeitar a resolução 1441 do Conselho de Segurança da ONU, que ordenou novas inspeções de armas em território iraquiano. Anteriormente, o Iraque já havia exibido baterias antiaéreas nas zonas de exclusão, regularmente patrulhadas por aviões dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. O episódio foi interpretado pelo governo americano como sinal de hostilidade.