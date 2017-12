Iraque possui laboratórios móveis de armas, diz EUA Os Estados Unidos têm evidências de que o Iraque possui laboratórios móveis para produzir armas químicas e biológicas, afirmou hoje o comandante do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. O general Richard Myers também disse que o Pentágono pretende mudar um quartel-general regional de sua atual base na Flórida para o Golfo Pérsico. O secretário de Defesa Donald H. Rumsfeld e outras autoridades da administração Bush têm dito que o Iraque provavelmente dispõe de laboratórios móveis de produção de armas, citando relatórios de inspetores da Organização das Nações Unidas (ONU) afirmando que Bagdá tentava construí-los. Os comentários de Myers no Clube Nacional da Imprensa foram os primeiros sugerindo que os EUA têm as provas. "Existem evidências para apoiar que (o Iraque) tem capacidade de produção móvel de armas químicas e biológicas", garantiu Myers. "Não é necessário muito espaço para realizar algum desse trabalho. Ele pode ser feito em instalações muito, muito pequenas. E o fato de que você pode colocar elas sobre rodas torna muito fácil escondê-las de pessoas que podem estar procurando por elas." O presidente George W. Bush tem assegurado que o Iraque desenvolve programas de armas químicas e biológicas, e esta é a principal razão, segundo ele, para uma possível ação militar para derrubar o presidente iraquiano Saddam Hussein. O Iraque nega as acusações. No Pentágono, Myers disse que Rumsfeld provavelmente irá decidir basear um centro de comando do Comando Central dos EUA numa grande base aérea em Catar, Golfo Pérsico. Oficiais do Comando Central anunciaram esta semana que cerca de 600 militares seriam transferidos do atual quartel-general do comando em Tampa para o Catar em novembro para exercícios de treinamento. O Comando Central acompanha as operações militares dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, África Oriental e Ásia Central, incluindo o Afeganistão e o Iraque. Seu comandante, general Tommy Franks, tem recomendado a mudança do quartel-general para o Golfo Pérsico. "Faz sentido ter seu quartel-general em sua área de responsabilidade", admitiu Myers. A escolho do Catar é significativa já que os EUA estão construindo um moderno centro de operações aéreas no país como alternativa para um na Arábia Saudita. Se os sauditas proibirem os EUA de usar seu posto de comando para coordenar um ataque ao Iraque, as instalações na base aérea al-Udeid, no Catar, poderiam servir para o mesmo objetivo. Existem dúvidas, entretanto, sobre a vontade do governo de Catar de desempenhar tal papel.