Iraque possui pó mortífero que pode penetrar em roupa de soldados Os cientistas iraquianos sabem como produzir armas químicas capazes de penetrar através dos uniformes e equipamentos dos soldados americanos. O Pentágono está convencido disso, embora os especialistas do governo citados pela imprensa americana não estejam convencidos de que Bagdá disponha do "pó mortífero". As incertezas sobre a vulnerabilidade das tropas americanas diante de um ataque bioquímico aumentam à medida em que se aproxima o momento de um confronto militar com o Iraque. Segundo fontes militares e de inteligência citadas em outubro pela imprensa americana, o Iraque importou 25 toneladas de um pó que está à venda com o nome de Aerosil, constituído por partículas tão pequenas que, uma vez revestidas de venenos letais, possam passar através da roupa que protege os soldados. Oficialmente, o Pentágono não fornece informações sobre o grau de permeabilidade da indumentária dos soldados nem sobre se o Iraque dispõe de uma substância capaz de penetrá-la.