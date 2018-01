Iraque promete ação não-convencional O ministro da informação do Iraque, Mohammed Saeed al-Sahaf, afirmou que uma ação "não-convencional" será lançada contra as forças lideradas pelos EUA que tomaram o Aeroporto Internacional Saddam, renomeado de Aeroporto Internacional de Bagdá pelas tropas invasoras. "Nós vamos lançar uma ação não-convencional, que não é necessariamente militar", declarou Al-Sahaf, indicando que a ação seria realizada hoje à noite. Agora, já são 17h em Bagdá. "Nós faremos algo que será um exemplo para esse mercenários", declarou. O ministro indicou que essas operações seriam do tipo martírio, ao ser perguntado se o Iraque usaria armas químicas e biológicas contra as tropas anglo-americanas. O Iraque tem negado as acusações dos EUA e do Reino Unido de que teria armas químicas e biológicas. Veja o especial :