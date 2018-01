Iraque promete cumprir meta de declaração sobre armas O Iraque prometeu cumprir o prazo de 8 de dezembro para entrega da declaração sobre se ainda mantém algum tipo de arma de destruição em massa, disse o chefe da agência de controle nuclear da Organização das Nações Unidas (ONU). Mohamed el-Baradei, chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), disse que oficiais iraquianos fizeram a promessa durante reunião realizada ontem à noite com o chefe dos inspetores de armas da ONU, Hans Blix, e outros membros da equipe. "O Iraque está comprometido a declarar tudo que possui com relação a armas de destruição em massa, se ainda possui alguma, e também irá declarar todas as suas atividades nas áreas química biológica e nuclear, mesmo aquelas de uso civil", disse El-Baradei à Associated Press. "O Iraque está comprometido a entregar esse relatório antes do dia 8 de dezembro. Nós discutimos essa questão com oficiais iraquianos ontem e dissemos a eles que essa declaração deve ser ampla, concisa e clara, como menciona o Conselho de Segurança, e deve incluir todos os fatores que o Conselho de Segurança exige", acrescentou El-Baradei.