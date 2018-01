Iraque quer voltar a exportar petróleo em 3 semanas O ministro interino de Energia iraquiano, Thamer al-Ghadhban, previu neste sábado que a produção de petróleo no país será duplicada dentro de um mês e que as exportações do combustível serão retomadas num prazo de três semanas. Segundo alGhadhban, o Iraque está produzindo atualmente 700.000 barris diários e trabalha intensamente sob a ocupação anglo-americana para aumentar esta cifra o quanto antes. A produção petrolífera durante o regime de Saddam Hussein era de cerca de 3 milhões de barris diários. O Iraque está sendo atentamente vigiado pelos mercados financeiros mundiais, que querem estar prontos para a retomada das exportações do país árabe, e al-Ghadhban disse que isto não vai demorar muito. "Dentro de três semanas estaremos exportando", assegurou o ministro interino. A produção petrolífera é peça-chave da reconstrução do Iraque e os EUA dessejam usar os recursos dela provenientes para financiar esse processo. Salários - Pela primeira vez desde que as forças anglo-americanas ocuparam o país, a administração dos EUA no Iraque pagou hoje os salários dos funcionários públicos iraquianos. Os primeiros servidores a receber o pagamento - entre US$ 80 e US$ 400 - foram os trabalhadores da companhia encarregada de fornecer energia elétrica para Bagdá, a capital iraquiana. O pagamento dos salários foi feito em dólares, substituindo o dinar. Também hoje, a imprensa kuwaitiana anunciou que em breve o presidente americano, George W. Bush, e o premier britânico, Tony Blair, farão uma viagem para agradecer aos países do Golfo pela ajuda na derrubada de Saddam Hussein. O jornal governista Al-Siyassah disse que Blair poderá chegar na próxima quarta-feira e Bush em 3 de junho, sem dar maiores detalhes.