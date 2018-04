Iraque reabre museu saqueado Prédio é restaurado após roubos O restaurado Museu Nacional do Iraque foi inaugurado formalmente ontem, quase seis anos depois de ter antiguidades e tesouros de valor inestimável saqueados durante o caos que se seguiu à invasão do país liderada pelos EUA. "Foi uma época sombria que o Iraque atravessou", disse o premiê Nuri al-Maliki durante cerimônia no museu. "Esse santuário das civilizações já sofreu o bastante com a destruição." O evento ocorreu na véspera da abertura do museu ao público, um acontecimento considerado pelas autoridades como outro marco no lento retorno de Bagdá à estabilidade após anos de derramamento de sangue. O museu tem uma seção dedicada às antiguidades que foram saqueadas, mas posteriormente devolvidas ou recuperadas, disse Abdul-Zahrah al-Talqani, diretor de mídia do gabinete de Assuntos Turísticos e Arqueológicos do Iraque. "Pusemos fim ao vento negro (da violência) e demos início ao processo de reconstrução", disse Maliki. O museu - que antes contava com um dos maiores acervos de artefatos abrangendo a Idade da Pedra, época bíblica e auge da cultura islâmica de todo o mundo - foi devastado durante o pandemônio posterior à queda de Saddam Hussein. Os soldados americanos, que representavam na época a única autoridade na cidade, foram muito criticados por não terem protegido o acervo do museu. Cerca de 7 mil peças ainda não foram encontradas, entre elas 40 ou 50 consideradas de grande importância histórica, de acordo com o braço cultural da ONU, a Unesco. A violência em Bagdá diminuiu muito, mas ataques ainda atingem os iraquianos. Pistoleiros realizaram na segunda-feira uma emboscada contra um posto de controle do Exército no oeste de Bagdá, provocando a morte de três soldados e deixando outros oito feridos, segundo a polícia. O ataque aparentemente tinha como alvo uma patrulha policial, mas errou seu objetivo numa rua movimentada do centro de Bagdá. Perto da cidade de Mossul, no norte do país - considerada a última fortaleza da Al-Qaeda no Iraque - mais de 100 suspeitos de insurgência foram detidos como parte de uma ofensiva lançada na semana passada sob a liderança do Iraque, disse o general Saeed Ahmed al-Jibouri. Ele descreveu as investidas do Exército como "uma guerra de inteligência militar, e não de atrito", com forças especiais realizando ataques concentrados na busca de suspeitos mencionados em listas de mais procurados.