Iraque reage a denúncias de Powell O Iraque reagiu nesta quinta-feira ao discurso do secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, perante o Conselho de Segurança das Nações Unidas, qualificando as denúncias do secretário como "um típico show americano com pirotecnia e efeitos especiais". O assessor presidencial general Amir al-Saadi também disse que os EUA violaram a resolução 1441 das Nações Unidas ao não fornecerem evidências aos inspetores da ONU. Al-Saadi disse que as evidências apresentadas por Powell destinavam-se ao "público em geral e aos menos informados", e visavam influenciar a opinião pública e "cometer agressão contra o Iraque".