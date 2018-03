Iraque registra 479 casos de cólera no país O Ministério da Saúde iraquiano informou que o número de casos confirmados de cólera no país subiu para 479, desde o início de uma epidemia da doença, em agosto. Um porta-voz da pasta, Ihsan Jaafar, também disse que subiu para oito o número de mortos pela doença, incluindo seis crianças. Segundo o comunicado divulgado hoje houve 230 casos na província de Babil, 95 quilômetros ao sul de Bagdá. Na capital houve outros 73 casos. A cólera é uma doença gastrointestinal que pode se alastrar por causa da falta de água potável e de condições de higiene adequadas. O problema piora por causa da infra-estrutura ruim do país, após anos de negligência e guerras.