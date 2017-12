Iraque rejeita nova proposta dos EUA e Grã-Bretanha O Iraque rejeitou hoje, categoricamente, o texto da proposta de resolução apresentado por Estados Unidos e Grã-Bretanha ao Conselho de Segurança da ONU, dando ultimato de sete dias ao presidente Saddam Hussein para concordar com o desarmamento e abrir seus palácios para os inspetores internacionais de armas. "Isso é inaceitável", reagiu o vice-presidente iraquiano, Taha Yassin Ramandan. "Nossa posição sobre a atuação dos inspetores está decidida e um procedimento adicional significa um golpe contra o Iraque que não aceitamos." Falando em seu habitual programa radiofônico de todos os sábados, o presidente americano, George W. Bush, voltou a advertir Saddam. Destacou que o Congresso americano está muito perto de aprovar o uso da força contra o Iraque. "Bagdá terá de cumprir as exigências de desarmamento ou vai enfrentar medidas mais enérgicas", insistiu Bush. Ele reiterou que Saddam é uma ameaça não só para os Estados Unidos, mas para todo o mundo. "Estamos unidos em nossa determinação de enfrentar essa grave ameaça aos Estados Unidos... O ditador iraquiano deve ser desarmado. Isso será cumprido ou faremos cumprir." Bush reiterou as denúncias de que o Iraque produz e armazena armas químicas e biológicas e mantém vínculos com a Al-Qaeda, a rede terroristas de Osama bin Laden, acusada dos atentados de 11 de setembro em Nova York e Washington que deixaram mais de 3 mil mortos. Temendo pelo pior, Saddam intensificou neste fim de semana sua ofensiva diplomática. Enviou para Ancara, na Turquia, o vice-primeiro-ministro Tareq Aziz, para um encontro com o primeiro-ministro turco, Bulent Ecevit, que se opõe a um ataque ao território iraquiano. Ecevit deverá receber também Elizabeth Jones, subsecretária de Estado americana para Assuntos Europeus. Ela deverá explicar a Ecevit os planos americanos. Segundo fontes diplomáticas árabes, Jones deverá se reunir com Aziz, o que poderia abrir caminho para negociações diretas em Washington e Bagdá. Outro emissário de Saddam, o chanceler Naji Sabri, chegou a Teerã para "reforçar o apoio iraniano à causa iraquiana".