Iraque rejeita pedido da ONU para abolir pena de morte O Iraque rejeitou os pedidos do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) para abolir ou suspender a pena de morte. Cerca de 20 países pediram que o Iraque encerre a condenação à pena capital, que tem sido usada contra altos integrantes do regime de Saddam Hussein e na ofensiva do país contra grupos insurgentes.