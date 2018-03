Iraque retira jatos do leste, diz inteligência dos EUA O exército iraquiano iniciou a movimentação de aviões de bases próximas a Bagdá para o oeste do Iraque, numa tentativa de protegê-los de bombardeios norte-americanos e de aliados, disseram fontes da inteligência dos EUA, segundo o The Washington Times. Os jatos estão sendo distribuídos pela rota de um oleoduto, em direção à fronteira com a Jordânia. A operação foi iniciada há duas semanas.