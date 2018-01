Iraque retoma bombeamento de petróleo O Iraque começou a bombear petróleo a partir do campo de Rumeila nesta terça-feira, informou um executivo iraquiano à agência Dow Jones. Engenheiros iraquianos, que coordenam as operações em conjunto a norte-americana Kellog, Brown & Root, reabriram o complexo de separação de petróleo-gás central-sul da Rumeila, o qual está bombeando cerca de 10 mil barris/dia, disse um representante do conselho civil interino em Basra. Abdul-Jabar Al-Luaybi disse que a produção será elevada a 50 mil barris diários amanhã. Veja o especial :