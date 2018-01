Iraque retoma exportação de petróleo pelo norte O Iraque retomou suas exportações de petróleo para o porto turco de Ceyhan, no mediterrâneo, a partir do oleoduto de Kirkuk, ao norte do país, informou fonte no porto. Segundo ele, o Iraque começou a bombear petróleo no sábado, à média de 400 mil a 450 mil barris ao dia. Antes da ocupação norte-americana, eram bombeados cerca de 800 mil barris ao dia.