Iraque revela plano de rebeldes de atacar EUA e Europa

BAGDÁ - Duas autoridades iraquianas disseram nesta quarta-feira, 15, que o governo obteve confissões de insurgentes capturados que afirmaram que a Al-Qaeda planeja realizar ataques suicidas nos EUA e na Europa durante o período de Natal.

O ministro do Interior do Iraque, Jawad al-Bolani, afirmou que o ataque realizado no centro de Estocolmo, na Suécia, no último fim de semana, faz parte desses planos, segundo revelações dos insurgentes. Já o ministro de Relações Exteriores, Hoshyar Zebari, disse em entrevista concedida em Nova York, que as afirmações são "uma ameaça importante".

Tanto al-Bolani quanto Zebari disseram que o Iraque informou a Interpol sobre a ameaça e que alertou autoridades nos EUA e na Europa. Nenhum deles mencionou especificamente quais países europeus seriam alvo de ataques. As informações são da Associated Press.