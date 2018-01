Iraque se dispõe a explicar declaração de armas O governo do Iraque está disposto a dar os esclarecimentos necessários sobre sua declaração de armas de destruição em massa, disse o vice-presidente Taha Yassin Ramadan. O Iraque ?está disposto a oferecer esclarecimentos se necessário, e à luz desses esclarecimentos o Conselho (de Segurança da ONU) dará seu parecer?, afirmou. ?O Iraque não tem armas de destruição em massa, já afirmamos várias vezes e creio que os EUA são os primeiros a saber disso?, explicou. Ramadan acrescentou que o relatório apresentado por seu país deve ser apreciado ?com objetividade? e ?por todos os membros? do Conselho. E lembrou que o Iraque ?aceitou o trabalho dos inspetores (de armas), que ocorre de forma positiva, e esta é a melhor prova de nossa boa vontade?.