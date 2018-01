Iraque será administrado por americanos, revela Guardian O governo dos EUA preparam secretamente no Kuait uma administração de 23 ministérios no Iraque dirigidos por norte-americanos e que tomarão o seu lugar à medida que as regiões do país forem ocupadas, noticiou hoje o jornal britânico The Guardian. Os membros deste governo já teriam chegado ao Kuait, tendo em conta o declínio do regime iraquiano, acrescentou o jornal. O governo ficará responsável pelo poder no Iraque "cidade a cidade". As zonas declaradas "libertas" pelo comandante da guerra no Iraque, o general Tommy Franks, passarão para o controle deste governo, sob a alçada do general Jay Gardner, nomeado responsável pela reconstrução do país. Cada um dos 23 norte-americanos que vão dirigir os "ministérios" terão quatro conselheiros iraquianos, mas a composição deste governo, que provém principalmente do secretário- adjunto da Defesa, Paul Wolfwitz, número dois do Pentágono, não foi do agrado do general Gardner, relatou o jornal. Este último, nomeado pelo Pentágono, aceitou, segundo o jornal, a nomeação de certas personalidades iraquianas controversas, entre as quais Ahmed Chalabi, chefe do Congresso Nacional Iraquiano (CNI), e um dos principais membros da oposição, baseado em Londres. Chalabi, 57 anos, filho de um riquíssimo banqueiro iraquiano, que foi para Washington na seqüência da sua condenação por fraude na Jordânia, tornou-se numa das principais figuras da oposição iraquiana. Entre os seus apoiantes, está o secretário da Defesa norte- americana, Donald Rumsfeld, e um dos seus próximos Richard Perle, que se demitiu recentemente do Conselho para a Política de Defesa, órgão consultivo do Pentágono. Ao imporem Ahmed Chalabi e "a sua malta", expressou o The Guardian, Wolfwitz tentou acalmar a cólera da oposição hostil a um governo norte-americano. "Não está certamente nas intenções do CNI aconselhar os ministros norte-americanos no Iraque. A nossa posição é que nenhum norte americano deve dirigir ministros iraquianos", disse uma fonte do CNI ao jornal. "Nós apelamos a um governo provisório", afirmou a fonte. Veja o especial :